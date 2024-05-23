Лукашенко сменил главу Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя госсекретаря Совбеза Павла Муравейко новым начальником Генштаба ВС Белоруссии - первым замминистра обороны. ТАСС
«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси», — сообщила пресс-служба МО Республики Беларусь в telegram-канале. Ura.Ru
Ранее Муравейко занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности страны. News.ru