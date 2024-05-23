Названы вероятные цели ударов Украины вглубь России

Если США разрешат ВСУ наносить удары вглубь российских территорий, основной целью украинской армии могут стать военные производства глубоко в тылу России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он уточнил, что в список основных целей могут попасть также элементы логистики, государственного управления и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения.

Какие цели? Предположу, что Украина, если США разрешат, попытается наносить удары по военной инфраструктуре России глубоко в тылу. Вероятно, что в списке целей окажутся производства, элементы логистики и государственного управления, а также объекты, обеспечивающие жизнедеятельность россиян, — пояснил Матвийчук.

Эксперт ранее предположил, что американские конгрессмены, требующие разрешить ВСУ бить вглубь российских территорий, хотят на этом заработать. По его мнению, политики могут быть тесно связаны с военно-промышленным комплексом США. Матвийчук добавил, что такие требования навряд ли прозвучали из-за желания помочь Киеву.

В Госдуме прокомментировали «карту ударов» США по России

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол ранее продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.