Сырский предложил Зеленскому новую стратегию по обороне

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил Владимиру Зеленскому новую оборонительную стратегию, которой могли бы воспользоваться ВСУ. Подробности сообщил Telegram-канал «Резидент». Газета.Ru

Как утверждает источник, главком предлагает «использовать опыт войны на Восточном фронте»: из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу. Lenta.ru

О реакции Зеленского на инициативу главкома не сообщается. Российская газета