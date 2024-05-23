В Херсонской области бойцы Росгвардии уничтожили дрон-камикадзе с зарядом взрывчатки

Бойцы Росгвардии обезвредили дрон-камикадзе с шестикилограммовым зарядом взрывчатки во дворе жилого дома в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение об опасной находке поступило из полиции, на место были направлены сотрудники инженерной службы ОМОН.

"На месте при визуальном осмотре БПЛА росгвардейцы обнаружили осколочные поражающие элементы, что указывало на наличие взрывчатки. Для обезвреживания опасной находки применили разрушитель направленного действия", - сказали в пресс-службе.

После дезактивации беспилотного летательного аппарата было установлено, что он нес на борту два осколочных заряда со шрапнелью, два фугасных заряда, четыре детонатора и шесть кг взрывчатки C-4.

"Предположительно, при взрыве зарядов со шрапнелью радиус разлета осколков мог достигать до 500 м", - добавили в ведомстве.

Росгвардейцы передали детали БПЛА сотрудникам взаимодействующих органов для дальнейшего обследования.