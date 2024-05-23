МиГ-29 ВВС Польши потерял топливный бак у границы с Россией

Истребитель МиГ-29 польских ВВС во время тренировочного полета потерял подвесной топливный бак в 30 километрах у границы с Калининградской областью России. Об этом инциденте сообщило командование ВС Польши.

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ЧП произошло в районе населенного пункта Курово-Баневске, недалеко от города Эльблонг. В результате падения бака, который, как оказалось, был пуст, никто не пострадал: фрагмент приземлился в нескольких сотнях метров от ближайших зданий.

По оценкам ВС Польши, ошибки пилота в случившемся нет: причиной стали либо технические неполадки, либо ошибки наземного экипажа, готовившего боевой самолет к полету.

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Пользователи соцсетей из числа местных жителей, в свою очередь, сообщили, что перед падением бака наблюдали, как МиГ-29 делает "странный вираж" в небе. В сообщении ВС Польши упоминаний об этом нет.

Комиссия по расследованию авиапроисшествий займется расследованием инцидента.