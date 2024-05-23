Politico: союзники не поддержали идею ФРГ по укреплению ПВО Украины

Практически все союзники Германии не поддержали ее инициативу по укреплению систем ПВО Украины, пишет газета Politico.

По данным новостного агентства, высокопоставленные немецкие политики, в числе которых министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, склоняли союзников к выполнению своих обязательств по передаче Киеву батарей противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Связано это с тем, что военнослужащие ВСУ уже обучены использованию этой системы.

Однако ожидания Берлина не оправдались. Одна из причин отказа поддержать инициативу связана с дороговизной этих комплексов - около миллиарда долларов за единицу. В то время как каждая ракета-перехватчик стоит миллионы долларов.

Также страны не хотят поставками на Украину наносить удар по собственной противовоздушной обороне, пишет RT.

Напомним, что Берлин передал Киеву три батареи Patriot американского производства, а также более 50 систем ПВО малой дальности Gepard и ракет «воздух-воздух» с целью укрепления противовоздушной обороны ВСУ.