Израильский БПЛА поразил машину "Хезболлах" на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль, принадлежащий шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Hadath, в результате нанесенного удара погиб как минимум один боец, есть раненые.

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По информации телеканала, атака была предпринята на шоссе в окрестностях города Набатия (75 км от Бейрута).

22 мая израильская авиация совершила налеты на поселки Бейт-Лиф, Тейр-Харфа и Эль-Эдейса, которые служат форпостами "Хезболлах". Шиитские отряды сообщили о двух убитых в своих рядах.