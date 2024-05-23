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СМИ: жертвами операции израильской армии в Дженине стали 12 человек

Не менее 12 человек погибли в результате операции Армии обороны Израиля в городе Дженин и находящемся там одноименном лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

СМИ: жертвами операции израильской армии в Дженине стали 12 человек
© globallookpress.com

Ранее он проинформировал, что израильские солдаты открыли огонь по его съемочной группе, когда один из корреспондентов готовился выйти в эфир. По сведениям телеканала, после двухдневной операции армейские подразделения уже покинули Дженин.

Несколько дней назад израильские военные сообщили о проведении в Дженине операции после получения разведданных, свидетельствующих об активности радикалов и наличии объектов террористической инфраструктуры в этом районе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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