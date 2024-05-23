СМИ: жертвами операции израильской армии в Дженине стали 12 человек

Не менее 12 человек погибли в результате операции Армии обороны Израиля в городе Дженин и находящемся там одноименном лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее он проинформировал, что израильские солдаты открыли огонь по его съемочной группе, когда один из корреспондентов готовился выйти в эфир. По сведениям телеканала, после двухдневной операции армейские подразделения уже покинули Дженин.

Несколько дней назад израильские военные сообщили о проведении в Дженине операции после получения разведданных, свидетельствующих об активности радикалов и наличии объектов террористической инфраструктуры в этом районе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.