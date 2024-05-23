Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол во время слушаний показал карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты ATACMS, ранее переданные Украине.

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По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием.

Администрация ограничила использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть ответный огонь по России —Майкл Маккол, конгрессмен.

В связи с этим конгрессмен поинтересовался у госсекретаря Энтони Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую Киеву наносить удары по российской территории. Тот, в свою очередь, отметил, что подобные решения должны принимать украинские власти.

«Они [украинцы] не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине», — заключил Маккол.

В Госдуме ответили на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал коллег из Соединенных Штатов. Он назвал показ карты России с зоной, которую могут накрыть ракеты ATACMS, сумасшествием. Шеремет подчеркнул, что у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора.

Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился — Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности.

Парламентарий считает, что здравомыслящим гражданам США следовало бы отправить на «свалку истории» подобных невменяемых политиков, пытающихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив будущего, прежде всего, свою страну.

США тайно поставили ракеты ATACMS Украине

24 апреля стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

Источники The New York Times уточнили, что таким образом Киев получил более 100 ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России. Решение о передаче боеприпасов принял президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В мае глава Пентагона Ллойд Остин оценил объем будущих поставок ракет ATACMS на Украину. По его словам, Вашингтон передаст Киеву столько ракет, сколько сможет.