Участникам СВО предложили дать возможность заключать браки онлайн

Участникам специальной военной операции предложили дать возможность заключать браки со своими сожительницами онлайн и по биометрическим данным для того, чтобы уравнять эти отношения в правах с заключенными до мобилизации или поступления на контракт браками других военнослужащих. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

© Shutterstock

Инициативу, представленную в Госдуме, также поддержали в Ассоциации банков России (АБР), где считают, что справедливым будет обладать право на наследство не только законным, но и фактическим членам семьи военнослужащего.

"Законодательное закрепление критериев фактического брака внесет ясность в вопросы наследования. Банки сталкиваются с тем, что люди живут вместе, совместно платят кредит, но при смерти одного из них второй не имеет никаких прав на собственность, для приобретения которой взят кредит", - пояснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

По мнению АРБ, подобную возможность необходимо предоставить не только военнослужащим ВС РФ, но и всем категориям, которые несут службу - в том числе сотрудникам Росгвардии и правоохранительных органов, а также пограничникам. До этого Песков назвал "сложной субстанцией" тему оформления брака с покойными героями спецоперации.