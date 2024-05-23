Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной поражения ракетами США

В конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол показал карту с российской территорией, которая попала в зону досягаемости американских ракет, поставляемых ВСУ. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.

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Напомним, ранее сенаторы призвали министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. После этого на заседание в палату представителей позвали госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Маккол, показывая карту, объяснил, что сейчас ВСУ не могут бить по районам, где Россия размещает артиллерию и ракетные комплексы, используемые в рамках СВО.

Конгрессмен поинтересовался у главы госдепа, что тот думает по этому поводу. Но Блинкен ушел от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Маккол перебил госсекретаря, подчеркнув, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его.