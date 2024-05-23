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Глава Минобороны ФРГ назвал ситуацию для ВС Украины серьезной, но не драматичной

Министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как серьезное, однако не драматичное. Такое мнение он выразил в беседе с журналистами во время визита в Литву. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Глава Минобороны ФРГ охарактеризовал ситуацию для ВС Украины
© РИА Новости
"Ситуация серьезная, но не драматичная", - сказал Писториус. "Во всяком случае, это оценка всех, с кем я говорю", - добавил он. При этом министр подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы положение не стало драматичным.

Как ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Министерство обороны США считает, что российские силы добиваются успехов на харьковском направлении.

В Киеве признают, что в Харьковской области сложилась крайне напряженная для украинских войск ситуация. 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство проинформировало о переброске дополнительных резервов в регион. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным.

В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника.

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