Глава Минобороны ФРГ охарактеризовал ситуацию для ВС Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как серьезное, однако не драматичное. Такое мнение он выразил в беседе с журналистами во время визита в Литву. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

"Ситуация серьезная, но не драматичная", - сказал Писториус. "Во всяком случае, это оценка всех, с кем я говорю", - добавил он. При этом министр подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы положение не стало драматичным.

Как ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Министерство обороны США считает, что российские силы добиваются успехов на харьковском направлении.

В Киеве признают, что в Харьковской области сложилась крайне напряженная для украинских войск ситуация. 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство проинформировало о переброске дополнительных резервов в регион. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным.

В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника.