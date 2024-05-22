В НАТО заявили об отсутствии намерения направлять солдат на Украину

НАТО не имеет никаких намерений направлять солдат на Украину. Такое заявление сделал замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

По его словам, между территорией НАТО и «не-НАТО» существует «ясная демаркационная линия» — то есть положение о взаимной помощи из пятой статьи организации применяется исключительно к территории НАТО и государств-членов.

«У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Киев даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время», — отметил Джоанэ.

При этом он обвинил Россию в ведении «гибридной войны» против Запада, назвав эту ситуацию «очень серьезной». Замгенсека указал, что такие действия не подпадают под пятую статью, но они «несут риск для инфраструктуры».