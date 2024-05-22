В Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Возможность сбивать российские ракеты с помощью польских систем противовоздушной обороны над территорией Украины рассматривается, однако конкретных решений пока нет. Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Павел Вронский.

20 мая в интервью агентству Reuters украинский президент Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, использовать свои боевые самолеты, чтобы сбивать цели в воздушном пространстве страны. Также Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывали соседей использовать для этих целей свои системы ПВО.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет", - сказал Вронский в комментарии агентству Укринформ.

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Он подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. "Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны", - отметил дипломат.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать им системы ПВО и ракеты к ним, особо настаивая на отправке комплексов Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще от пяти до семи таких установок, но в начале апреля Зеленский заявил, что стране желательно иметь 25 систем Patriot. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.