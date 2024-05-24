В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины утром 24 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены с 06:48 (совпадает с мск) начали звучать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в городе Дергачи, расположенном в пригороде Харькова.

До этого власти Харькова рассказали о десяти взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что поражена транспортная инфраструктура. По его словам, около 11:00, 23 мая, в Харькове произошли не менее 10 взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.