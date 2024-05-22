В США рассказали о подготовке к тестовому полету МБР Sentinel

Соединенные Штаты намереваются осуществить тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, рассказала руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго страны Джилл Хруби. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, тестовый запуск ракет такого типа осуществляется в безопасном режиме, боевая часть заменяется соответствующим массогабаритным макетом.

Чиновница отметила, что процедура подготовки идет по заранее составленному графику, без отклонений.

По ее словам, проведение тестового полета необходимо для того, чтобы страна не утратила синхронизацию с остальными участниками программы разработки МБР.

Ранее председатель КНШ США Чарльз Браун раскритиковал участников программы за сильную задержку в реализации программы МБР Sentinel, которая должна прийти на замену ракетам старого образца.