ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Ираке

Исламистская группировка «Исламское Государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за нападение на армейский автомобиль в Ираке в восточной части страны, жертвой которого стал один военный. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на автомобиль на востоке Ирака, жертвой которого стал один солдат», — приводит агентство слова террористической группировки.

Дополнительно сообщается, что двое военных пострадали.

Ранее в США арестовали предполагаемого члена «Исламского государства» спустя два года после того, как он прибыл в страну. По данным портала NBS, 33-летний Джовохир Аттоев, подозреваемый в причастности к ИГ, был арестован две недели назад федеральными сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы США.