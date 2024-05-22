Шведское правительство меньшинства и поддерживающая его партия «Шведские демократы» договорилось о том, чтобы направить Украине военной помощи в 2024–2026 годах еще на $7,01 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что военная поддержка будет выделена с целью укрепить шведскую помощь Украине и усилить ее в долгосрочной перспективе.

Средства равномерно распределят на последующие три года. Соглашение предусматривает безвозмездную передачу военного оборудования, финансовые вливания и денежную поддержку программ для закупки снаряжения для Киева, говорится в публикации.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, а только выразила сочувствие в сложившейся катастрофической ситуации в стране.

Отсутствие военной поддержки свидетельствует о провале оружейной политики Германии. В частности, программа Immediate Action on Air Defence (IAAD), инициированная Бербок и министром обороны Германии Борисом Писториусом для укрепления украинской противовоздушной обороны (ПВО), не принесла значимых результатов. Кроме этого, ни один из партнеров Германии не выразил желание передать Украине системы ПВО. Журналисты также отметили, что украинские чиновники на встрече с Бербок старались избегать сложных тем.