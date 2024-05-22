Российские войска уничтожили некоторые секретные базы на Украине, где иностранные наемники обучали украинских военных, сообщила газета The Sun. RT на русском

«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет издание, рассказывая об одной из существующих таких баз в Харьковской области, которая выполняет функцию центра подготовки украинцев. Газета.Ru

Газета поясняет, что украинские солдаты учатся в боевой экипировке штурмовать дома и боевому применению дронов. Кроме того, некоторые из новобранцев проходят здесь интенсивные трехнедельные медицинские курсы, которые в обычное время длятся в течение четырех месяцев. Российская газета

Как указал в интервью бывший британский военнослужащий Дэн Ридли, функционирование базы в Харьковской области не финансируется Киевом. Lenta.ru