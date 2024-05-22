Российские бойцы получили модернизированных «убийц Abrams»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в разработавшем аппарат Симбирском конструкторском бюро «Пиранья» рассказали «Известиям».

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Отмечается, что российские военные начали эффективно применять усовершенствованные версии аппаратов, которые использовали для уничтожения танка Abrams.

«Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами РЭБ не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично», — сказал руководитель организации по связям с общественностью.

Модернизированных «убийц Abrams» использовали для уничтожения в условиях активного применения РЭБ американского бронеавтомобиля с ракетной установкой, немецкой боевой машины пехоты Marder, гранатомета СПГ-9 и другой техники.

В апреле стало известно, что разработчики внедрили в камеры FPV-дрона «Пиранья» искусственный интеллект для улучшения качества работы оператора в ночных условиях.