Румыния отказалась направлять своих военных на Украину

Румыния не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает РИА Новости.

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«Румыния не будет отправлять солдат на Украину. Точка», — констатировал он.

По словам главы государства, прямой военной угрозы для самой Румынии не существует, однако министерство обороны может рассматривать любые сценарии.

«Румыния — безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. (...) Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками», — заключил Йоханнис.

Ранее высокопоставленный чиновник из одной из стран НАТО заявил, что альянс рано или поздно отправит войска на Украину. Однако, по его словам, на данный момент такого намерения нет.