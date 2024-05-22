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В Харьковской области объяснили значение контроля Липцов Россией

Контроль Вооруженных сил (ВС) России над населенным пунктом Липцы Харьковской области позволит снабжать тыл Российской армии под Харьковом. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

В Харьковской области объяснили значение контроля Липцов Россией
© РИА Новости
«Полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — отметил Ганчев.

Ганчев: российские войска вышли на подступы к селу Липцы в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области объяснил, что основное продвижение российских военных в настоящее время фиксируется именно в районе Липцов, расположенных в 17 километрах от Харькова. Там же, по его словам, сейчас находится форпост ВСУ.

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