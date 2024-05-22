В Харьковской области объяснили значение контроля Липцов Россией

Контроль Вооруженных сил (ВС) России над населенным пунктом Липцы Харьковской области позволит снабжать тыл Российской армии под Харьковом. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

«Полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова», — отметил Ганчев.

Ганчев: российские войска вышли на подступы к селу Липцы в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области объяснил, что основное продвижение российских военных в настоящее время фиксируется именно в районе Липцов, расположенных в 17 километрах от Харькова. Там же, по его словам, сейчас находится форпост ВСУ.