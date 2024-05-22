Страны НАТО обсуждают создание бесполетной зоны над Украиной

На Западе в очередной раз заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной. На этот раз речь идет о закрытии с помощью сил ПВО НАТО воздушного пространства только над западной частью страны в приграничной странам альянса зоне.

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По мнению немецкой газеты Bild, причиной нового витка дискуссии стала недавняя публикация документа, подготовленного к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вашингтоне украинским правительством и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Авторы документа призывают к более тесной военной интеграции Украины и НАТО и предлагают в качестве одной из мер использование сил ПВО стран альянса вдоль западной украинской границы для того, чтобы защитить территорию самого НАТО и одновременно прикрыть гражданские и военные объекты "в четко определенной защищенной зоне на западе Украины". Создание такой зоны, отмечается в документе, позволило бы также высвободить имеющиеся у ВСУ системы ПВО и перебросить их на восток страны.

Bild считает, что сделанное канцлером Германии Олафом Шольцем заявление о недопустимости участия Германии и НАТО в создании бесполетной зоны над Украиной стало ответом именно на этот документ. Во время выступления на предвыборном мероприятии в Карлсруэ в конце прошлой недели Шольц назвал разговоры о создании бесполетной зоны "опасной болтовней разжигателей войны", добавив, что реализация подобных планов способна напрямую втянуть Германию, ЕС и НАТО в конфликт.

"Это безрассудно, когда кто-то сейчас говорит: мы сделаем это (бесполетную зону), но, возможно, только на 70 или 100 километров", - сказал канцлер.

Впрочем, у Шольца был и другой повод для такого заявления. В середине мая с предложением создать воздушную "зону безопасности" глубиной до 70 километров на приграничной странам НАТО украинской территории выступил известный немецкий военный эксперт Нико Ланге. Предложение эксперта поддержали несколько видных депутатов бундестага, из рядов как правящих партий, так и оппозиции, в частности зампред фракции "Зеленых" Агнешка Бруггер. Правда, по словам "зеленого" главы парламентского комитета по делам ЕС Антона Хофрайтера, создание такой частичной бесполетной зоны может быть поставлено на повестку дня только в отдаленной перспективе, а пока же политик считает необходимым сосредоточиться на поставках Украине западного оружия, включая системы ПВО, чтобы она могла сама обеспечить свою безопасность.

Судя по всему, схожим образом к вопросу подходят и в Киеве. На этой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Украина просит западные страны начать сбивать российские ракеты в ее воздушном пространстве. По словам Кулебы, этому не препятствуют "никакие правовые, связанные с безопасностью или моральные причины". Но при этом украинский министр предложил Западу и альтернативный вариант.

"Если вы не хотите ничего делать, просто предоставьте все необходимые ресурсы. Мы разместим их на территории Украины и сами перехватим ракеты. Это системы ПВО, в том числе самолеты с соответствующими техническими возможностями", - сказал Кулеба.

Высказывания Кулебы прокомментировали в польском внешнеполитическом ведомстве. В ответ на запрос радиостанции RMF24, представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что вопрос об использовании польских вооруженных сил для защиты украинского воздушного пространства подлежит обсуждению, но при этом необходимо рассмотреть множество различных аспектов.

"Например, технические вопросы, касающиеся дальности действия ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если остатки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или станут причиной чьей-то смерти, ведь эта ракета не растворяется в воздухе", - сказал он.

Вопрос о частичной бесполетной зоне над Украиной связан и с другой спорной темой, которая сейчас также обсуждается в странах НАТО. На прошедшей неделе председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун в интервью газете New York Times высказал мнение, что рано или поздно НАТО придется отправить своих военных инструкторов на Украину. И некоторые страны альянса уже заявляют, что готовы к такому шагу. Но, по словам Брауна, в настоящее время для этого нет необходимых условий: западные инструкторы на Украине могут оказаться под угрозой воздушного удара, и для их защиты придется использовать "ценные" средства ПВО ВСУ, остро необходимые на линии фронта.