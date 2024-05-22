Израиль заявил об уничтожении пусковых установок в Рафахе у границы с Египтом

Израильские военные нашли и уничтожили несколько ракетных установок в восточной части города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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Согласно ее информации, они размещались вдоль так называемого Филадельфийского коридора - приграничной полосы между египетской территорией и палестинским анклавом.

По данным израильских военных, установки оказались заряжены и были готовы к стрельбе в направлении Израиля.