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Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

Взятие Клещеевки под контроль приближает выполнение задачи по контролю над всей Донецкой народной республикой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что России осталось взять всего один крупный город.

Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой
© РИА Новости
«Конечно, важен каждый пункт. То, что взяли Клещеевку, не означает решения всех задач. Российские военные забирают пункты один за другим, постепенно выравнивают линию фронта, берут в клещи территории с опорными пунктами противника. Это долгая работа, а Клещеевка — только часть ДНР», — сказал полковник.

Российские военные, по словам Литовкина, постепенно продвигаются к Краматорску, последнему крупному городу в ДНР. В Луганской народной республике, как он отметил, тоже осталось всего несколько населенных пунктов.

«Так же и в Харьковском направлении. Мы идем с севера Харькова — надо создавать рубеж безопасности для Белгородской области», — объяснил военный.

Ранее в Минобороны сообщили, что Клещеевку взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Помимо этого, они же нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Остроого и Константиновки в ДНР.

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