Оценена вероятность вторжения Китая на Тайвань

Военная операция Китая на Тайване может начаться в будущем, но не в июне этого года, рассказал Lenta.ru китаист Александр Ломанов. По его словам, информацию о начале силового воссоединения Китая, которую опубликовали зарубежные СМИ, нельзя считать достоверной.

© Wang Fei/XinHua/Global Look Press

Востоковед отметил, что информация о начале китайской операции, скорее всего, идет не от источников государства. Дело в том, что обычно подобного рода планы не афишируются, тем более в Китае, где утвержден особый режим мер безопасности. Такую информацию могли распространить те, кто желает получить экономические и политические дивиденды.

Наиболее вероятна версия о том, что эта информация исходит не от китайской стороны, а от тех, кто рассчитывает получить политические, стратегические и экономические дивиденды от разжигания концепции китайской угрозы о неминуемом вторжении сил. Таких достаточно много. Это прежде всего США и конкуренты, — объяснил Ломанов.

Китаист добавил, что напряженность между Китаем и Тайванем есть, поэтому силовое воссоединения все же может начаться, но не в июне 2024 года, как говорится в публикациях СМИ. Непонимание и невозможность политической стыковки двух государств приведет к нарастанию напряжения, что может привести к военной операции КНР.

Это непонимание и отсутствие диалога, скорее всего, действительно приведут к такого рода конфликту, поскольку стратегической целью Китая является воссоединение страны, а тайваньская администрация никоим образом не намерена вести диалог на эту тему, — подытожил специалист.

Ранее востоковед Кирилл Котков заявил, что Китай сможет начать военную операцию против Тайваня, когда в ситуацию по каким-либо причинам не смогут вмешаться США. Востоковед уточнил, что это важнейшее условие для КНР.