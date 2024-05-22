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В России высказались о «глазах» НАТО над Черным морем

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался об идее создать бесполетную зону в акватории Черного моря для снижения разведывательной активности НАТО в регионе. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин усомнился в необходимости подобной инициативы, однако подчеркнул, что без «глаз» НАТО над Черным морем было бы легче.

В России высказались о «глазах» НАТО над Черным морем
© РИА Новости

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что акваторию Черного моря должны признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. По его мнению, это станет залогом безопасности не только для России, но и для всех стран черноморского региона. Он отметил, что в Черном море часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву.

Дандыкин подчеркнул, что вопрос о бесполетной зоне активно обсуждается в связи с активной разведывательной деятельностью стран-членов НАТО, сотрудничающих с Украиной. Он объяснил, что благодаря «глазам» НАТО Украина продолжает попытки атаковать российскую территорию.

«Это очень серьезный вопрос. По факту запуск всех этих беспилотников и ракет связан с нахождением разведывательной авиации НАТО. Это очень серьезная тема, которая помогает Киеву наводить свои ракеты и дроны, большинство из которых уничтожается средствами противовоздушной обороны. Но если бы не было этих "глаз" НАТО, было бы гораздо легче. У нас есть государства НАТО (Румыния, Болгария), вдоль берегов которых Украина проводит свои суда, вероятно, с оружием», — добавил эксперт.

При этом он усомнился в необходимости введения бесполетной зоны в акватории Черного моря.

«Бесполетную зону хочет ввести НАТО над Украиной. Мы знаем, что такое бесполетная зона по Ливии: это привело не просто к уничтожению режима [Муаммара] Каддафи, но и всего государства. В Черном море нейтральные воды, и создание бесполетной зоны может создать ряд сложностей», — объяснил Дандыкин.

19 мая во время массированной украинской атаки на эти два региона был замечен американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, координировавший удары.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», разведывательный дрон США фиксировал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки ВСУ.

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