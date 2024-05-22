ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS

Украинские войска, предположительно, выпустили по центру города Лисичанска ЛНР шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, повреждены две девятиэтажки. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS. Значительные повреждения получили две девятиэтажки", - написал он в Telegram-канале.