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Названо новое опасное для России морское оружие Украины

Модели морских дронов с «Градами» на вооружении ВСУ могут представлять опасность для России, предупредил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что эти водные БПЛА способны вести огонь только на расстоянии 5-6 км и достигать максимум 10 км. По его словам, модификация напоминает РСЗО «Град».

Названо новое опасное для России морское оружие Украины
© РИА Новости
Судя по кадрам, это действительно блоки для запуска неуправляемых реактивных снарядов, но без обеспечения определенной точности. Модификация похожа на РСЗО «Град». Максимум, на что такие установки способны — вести огонь на 5-6 км, максимум на 10 км, — пояснил эксперт.

Суконкин уточнил, что от Минобороны РФ постоянно поступают сообщения об уничтожении морских дронов ВСУ. По его словам, России с большой вероятностью беспокоиться не о чем, но не стоит забывать, что водные БПЛА — это рабочее оружие. Одним из недостатков морских дронов эксперт назвал передвижение катера по волнам, из-за чего практически невозможно точно навести орудие.

Эти БЭКи опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10-15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия, изобретение удачное. С точки зрения боевых действий, Украине это ничего не даст, — заключил Суконкин.

Военный эксперт Александр Перенджиев ранее предположил, что целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь. Политолог также не исключил, что Киев пытался атаковать всю военно-морскую структуру региона. По его словам, целью водных дронов мог быть и удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база.

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Алексей Суконкин
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