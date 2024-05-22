«ГАЗель» вспыхнула после взрыва дрона-камикадзе ВСУ в российском регионе

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако в результате взрыва вспыхнула «ГАЗель», припаркованная рядом с коммерческим объектом.

«В здании осколками были выбиты окна и посечены фасады и двери на первом этаже и выбиты окна на втором. Оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что украинские беспилотники атаковали село Беленькое Борисовского района. В результате пострадали два человека. Один мужчина получил множественные осколочные ранения, спасти его не удалось. Второго пострадавшего в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу.

Помимо этого, в Шебекинском городском округе во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) пострадала женщина. У нее выявили слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Также повреждены четыре частных домовладения.