Россия передала Украине шестерых детей

Группа из шести мальчиков, находившихся в России, воссоединится со своими родственниками на Украине при посредничестве Катара. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченная по правам детей при президенте РФ Мария Львова-Белова.

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По ее словам, детям от 6 до 17 лет. В группе есть два брата. Все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину. В Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий. Львова-Белова подчеркнула, что воссоединению предшествовал большой переговорный процесс, в котором участвовали дипломаты, сотрудники посольства Катара в России, аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и региональные омбудсмены.

Она также напомнила, что в апреле в столице Катара Дохе зафиксировали список из 29 детей, которые сейчас проживают в России. Омбудсмен подчеркнула, что работа ведется и с ними. Кроме того, аппарат уполномоченного ведет переговоры относительно еще 11 несовершеннолетних, проживающих на Украине и имеющих родственников в России.

Отдельно Львова-Белова поблагодарила международный комитет Красного Креста и государственный пограничный комитет Белоруссии. Они оказали помощь при передаче детей.