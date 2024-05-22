В США испытали ракету Patriot PAC-3 для кораблей

Компания Lockheed Martin провела успешные испытания зенитной управляемой ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Испытания стали шагом к оснащению кораблей Военно-морских сил (ВМС) США новой ракетой, пишет The War Zone (TWZ).

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Выпущенный из установки вертикального пуска Mk 41 Vertical Launching System перехватчик успешно уничтожил цель, имитировавшую крылатую ракету. Перехватом управляла модульная версия корабельной боевой информационно-управляющей системы Virtualized Aegis Weapon System. При этом неизвестно, какой радар использовали для передачи данных ракете. Отмечается, что PAC-3 MSE, которые используют в комплексе Patriot, управляются штатным радаром «Патриота».

«Используя контейнерную пусковую установку серии Mk 70 в ходе испытаний, компания Lockheed Martin также продемонстрировала, что это изделие может быть легко установлено на различных платформах на море и на суше», — пишет издание.

PAC-3 MSE работает по принципу hit-to-kill, который подразумевает поражение цели прямым ударом. Также ракета несет небольшую боевую часть с поражающими элементами, которую называют «усилителем летальности». Отмечается, что PAC-3 может перехватывать баллистические ракеты.

В октябре 2023 года ВМС США испытали зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поражать надводные и воздушные цели, на корабле Savannah типа Independence. Для запуска ракеты использовали контейнерную пусковую установку.