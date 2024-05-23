СМИ: Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии и попросить государства Североатлантического альянса оказать помощь в уничтожении российских ракет. Об этом сообщает Politico.

Знакомые с планами политика источники рассказали, что Зеленский также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать активы РФ для нужд Украины. Он также отправится в Италию на встречу министров финансов G7, чтобы «убедить сомневающихся» в правомерности конфискации активов России.

В Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении к жителям Украины заявил, что Киев в настоящее время уделяет максимальное внимание приграничной полосе на северо-востоке. По его словам, это касается не только Харьковской области, но и Сумской.