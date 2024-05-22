Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что покровское направление является самым напряжённым на всей линии фронта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ситуация там требует от украинских войск проведения маневра. Также «продолжаются тяжелые бои» в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. До этого заместитель начальника ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение страны таким же тяжелым, как в первые дни проведения российской спецоперации.