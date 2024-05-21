Власти Николаева признали, что город опустел после введения мобилизации

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что после вступления на Украине в силу закона о мобилизации город опустел. Его слова приводит ТАСС.

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«Мужчин на улицах стало меньше, но я не знаю почему. У нас нет отрядов, которые ищут, у нас идет плановая мобилизация, без перегибов. Такого нет, но люди перестраховываются, и после 18 мая людей стало меньше в обычных местах», — указал Ким.

По его словам, это проблема, поскольку в Николаеве есть свободные рабочие места, однако люди боятся официально трудоустраиваться из-за отсутствия у них бронирования от мобилизации. На этом фоне в городе сейчас обучают женщин, чтобы перекрыть спрос коммунальных предприятий и предприятий критической инфраструктуры, добавил Ким.

Глава Николаевской области считает, что к такой ситуации в городе привела дезинформация, распространяемая в СМИ.