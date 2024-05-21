Боец «Ахмата» объяснил появление украинских флагов на позициях ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) инсценируют взятие населенных пунктов ВС России благодаря БПЛА «Баба-яга». Соответствующей информацией поделился командир взвода специального назначения «Ахмат» с позывным «Сафон».

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Военнослужащий пояснил, что во время одного из дежурств над ними пролетел беспилотник ВСУ, который даже не собрался атаковать позиции.

— Рассветает, он смотрит над собой — висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал? — констатировал «Сафон».

По словам спецназовца, украинский дрон сбросил на железный столб флаг на магнитах. Он повисел некоторое время и был снят бойцами ВС РФ, передает РИА Новости.

В тот же день спецназ «Ахмат» ликвидировал с помощью беспилотников опорные пункты и места скопления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики. Кадрами уничтожения поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

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