В населенном пункте Клещеевка экипаж "танка-мангала" 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса бесстрашно отвлек на себя огонь формирований киевского режима, обеспечивая действия бойцов российских штурмовых групп.

Боевая машина с позывным "Лапа", не останавливаясь, продолжала выполнять боевую задачу, несмотря на атаки вражеских FPV-дронов и удары украинской артиллерии. Танкисты упрямо двигались вперед, при этом продолжая вести огонь из своего орудия.

Судя по видеокадрам, в какой-то момент в корме произошло возгорание, но и это не остановило героических бойцов, которые задействовали аппаратуру для создания дымовой завесы.

Интересно, что, судя по обнародованным материалам, в начале атаки танк выступил также в качестве своеобразного тяжелого БТР, доставляя штурмовые группы к месту назначения.

Прозванные "танками-мангалами", такие образцы техники в настоящее время создаются на базе Т-72, Т-80 и Т-62. Кроме дополнительных экранов, они получают средства радиоэлектронной борьбы, гранатометы для постановки аэрозольных завес и минные тралы различных типов.