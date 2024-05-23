Учения армии Китая вокруг Тайваня станут предупреждением сепаратистам

Учения вооруженных сил КНР вокруг острова Тайвань должны стать серьезным предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся обособить остров от материковой части страны. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник ВМС Ли Си.

"Это также мощное предупреждение сепаратистским силам, сторонникам так называемой независимости Тайваня, <...> серьезное предостережение [в ответ на попытки] вмешательства и провокации внешних сил", - говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на странице зоны командования в социальной сети WeChat.

Ранее китайская сторона сообщила, что учения начались в четверг в 07:45 по пекинскому времени (02:45 мск) в Тайваньском проливе, к северу и югу Тайваня, а также в акватории к востоку от него. НОАК проводит их около островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь.

Как уточнил официальный представитель, учения называются "Совместный меч-2024А" и продлятся до 24 мая. В них принимают участие как сухопутные и ракетные войска, так и ВМС, ВВС. Цель - обеспечение комплексной боеготовности войск при осуществлении патрулирования вокруг Тайваня, контроль над ситуацией в ходе боевых действий, поражение ключевых целей и объектов, проверка боеспособности войск.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.