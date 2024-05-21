Песков: Киев «скатывается в истерику» из-за положения ВСУ на фронте

Украинские власти в последнее время делают множество заявлений и «скатываются в истерику» из-за неблагоприятного положения дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© РИА Новости

Накануне Владимир Зеленский обратился к государствам — членам НАТО с просьбой использовать свои боевые самолеты для поражения целей в воздушном пространстве страны. Он подчеркнул, что альянс должен рассматривать возможность прямой помощи Киеву.

«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», — прокомментировал эти слова Песков.

Он подчеркнул, что украинскую армия находится в тяжелой ситуации несмотря на то, что Киеву обещали помощь от западных государств. Желаемой для Киева «ритмичности» поставок пока добиться не получается, и даже если ее удастся достигнуть, то для ВСУ это не изменит динамику на фронте.

Песков также подчеркнул, что Кремль по-прежнему фиксирует обстрелы гражданских объектов на территории страны. Власти принимают соответствующие меры.