Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9

Американский беспилотник MQ-9 сбит над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене. Об этом заявил военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве», — указал Сариа.

Представитель хуситов уточнил, что дрон атаковала ракета класса «земля-воздух». Движение позже предоставит «фотодоказательства» удара.

Ранее хуситы заявили о ракетном ударе по американскому эсминцу USS Mason в акватории Красного моря, напоминает RT.