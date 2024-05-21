Волонтеры установили личность командира румынских наемников на Украине. Им оказался несостоявшийся консультант по компьютерной безопасности Серджиу Месесан с позывным "Гетотак".

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По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, бывший румынский программист проживал в маленькой деревне Гура Вайи с населением 3600 человек.

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В феврале 2023 года записался в украинский "Интернациональный легион" и начал вербовать граждан Румынии и Молдавии в группу "Гетика".

"Наемники из румынской группы "Гетика" принимали участие в недавней волне террористических нападений на приграничные регионы России вместе с бандитами РДК (запрещенная в России террористическая организация), которые закончились неудачей", - сообщают волонтеры.

По данным Минобороны России, из Румынии на Украину прибыло 784 наемника, уничтожено - 349.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 5962 иностранных наемника. Безусловным лидером по числу нейтрализованных боевиков является Польша - ликвидировано 1427 наемников, из Грузии - 561, из США - 491, из Канады - 422, из Великобритании - 360.