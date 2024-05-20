Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Бойцы 9-й бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли поселок Нетайлово в Донецкой народной республики (ДНР). О взятии населенного пункта сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что уцелевшие в ходе штурма бойцы Вооруженных сил Украины бросили свои позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.

Кроме Нетайлово, российские солдаты заняли три лесополосы.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о бегстве солдат Вооруженных сил Украины с позиций в Парасковиевке на угледарском направлении. По его словам, это произошло благодаря натиску российской артиллерии и интенсивной работе воздушно-космических сил.