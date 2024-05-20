Песков раскрыл, когда Россия проведет ядерные учения

Россия проведет учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия в соответствующие сроки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он переадресовал в Минобороны вопрос о точных сроках, передает ТАСС.

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Есть поручение верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки, — сказал Песков.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.

Он отметил, что маневры проводятся регулярно. В этот раз они пройдут в три этапа, на втором к совместным действиям подключатся белорусские коллеги, пояснил президент. Российский лидер добавил, что об участии в учениях также просил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что ядерные учения необходимы, так как Россия должна быть готова к применению данного вооружения. Военный эксперт уточнил, что благодаря учениям ядерное оружие можно будет использовать максимально эффективно, если это потребуется.