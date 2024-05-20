Пасечник: ВСУ ударили по окрестностям ЛНР французскими ракетами

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по относящемуся к Луганску поселку Юбилейный в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами французского производства. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника.

На видео, которое опубликовал Пасечника, специалист показывает обломок ракеты, ударившей по Юбилейному, на которой видна надпись Made in France.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские войска ударили по жилым кварталам Юбилейного с использованием западного вооружения. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.