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Пасечник заявил, что ВСУ ударили по окрестностям ЛНР ракетами французского производства

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по относящемуся к Луганску поселку Юбилейный в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами французского производства. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника.

Пасечник: ВСУ ударили по окрестностям ЛНР французскими ракетами
© РИА Новости

На видео, которое опубликовал Пасечника, специалист показывает обломок ракеты, ударившей по Юбилейному, на которой видна надпись Made in France.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские войска ударили по жилым кварталам Юбилейного с использованием западного вооружения. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Военные новости
Леонид Пасечник
Луганск
Украина