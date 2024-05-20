Уничтожение украинского катера сняли на видео из кабины вертолета

Уничтожение украинского безэкипажного катера сняли на видео с борта вертолета. Запись опубликовало издание «Московский комсомолец» в Telegram.

На видео из кабины вертолета ведется огонь по плывущему в море катеру.

«Есть!» — говорит мужской голос, после чего вертолет заходит на вираж.

После одного из попаданий на катере происходит взрыв, который можно заметить на записи.

«Да, да, да!» — произносит тот же голос.

Украинские войска используют безэкипажные катера для нанесения ударов по российским кораблям и портам. Недавно один такой катер был обнаружен в западной части Черного моря. По дрону был нанесен удар морской авиацией Военно-морского флота.