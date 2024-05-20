Российские военные нанесли удар по ангарам в Очакове, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS. Об этом РИА сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

«Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS», — заявил партизан. Lenta.ru

17 мая Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Вооруженные силы РФ поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма. Газета.Ru