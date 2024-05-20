Украина приняла закон о мобилизации слишком поздно, в результате страна оказалась в критическом состоянии. Такое мнение высказал телеканал France 24.

В материале отмечается, что российские войска значительно превосходят украинские по численности, а для достижения паритета Киеву нужно мобилизовать несколько сотен тысяч человек.

«А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», — добавляет телеканал.

Тем временем российские военные продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет France 24.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.