Рогов сообщил о продвижении сил РФ к пригородам Гуляйполя

Российские военные продвинулись на 1,5 км в районе подконтрольного Киеву города Гуляйполе в Запорожской области и достигли его пригородов. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Если говорить о гуляйпольском направлении, то с юго-востока, со стороны Марфополя и Новоселовки, есть ощутимое продвижение, тем более по сильно заминированной местности. Продвижение составляет примерно 1,5 км. Сейчас наши войска находятся в ближайшем пригороде Гуляйполя", - сказал он.