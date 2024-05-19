Погиб летчик-ас ВСУ Василюк: кто и где его сбил, что о нем известно

Подполковник ВСУ Денис Василюк, которого называют «одним из лучших украинских летчиков», был ликвидирован в воздушном бою в зоне СВО. Что известно о том, как он погиб, где это произошло?

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Что известно о ликвидации летчика ВСУ

О том, что в зоне СВО сбили украинского аса, сообщил военкор Евгений Поддубный. Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ. Его истребитель Су-27 был сбит в воздушном бою истребителем ВКС России.

Одного из лучших летчиков ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Пресс-служба 831-й бригады тактической авиации ВСУ сообщила, что Василюк, которому был 31 год, занимал посты начальника штаба и первого заместитель командира авиационной эскадрильи. С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года он совершил десятки боевых вылетов и стал полным кавалером украинского ордена «За мужество».

«Учитывая, что срок подготовки военного летчика такого уровня очень велик, потеря для врага весьма ощутимая. За время боевых действий Воздушные силы Украины потеряли значительную часть своего летного состава, в том числе наиболее опытных офицеров. Помимо этого, тает как мороженое в жаркий день и количество самолетов у ВСУ», — отмечает Telegram-канал «Дневник десантника».

Где сбили Василюка

По сообщению пресс-службы, Василюк был сбит «в ходе выполнения боевого задания», район, где это произошло, не указывается. Точных данных о времени сбития самолета также нет. 17 мая Минобороны РФ сообщало, что «за минувшую неделю» в зоне СВО был сбит один украинский Су-27.

По информации канала «Дневник десантника», Су-27 под управлением Василюка был сбит во время сброса авиабомб. Российский истребитель сбил его ракетой «воздух — воздух» большой дальности Р-37М. Предположительно, это произошло на Харьковском направлении, где украинский летчик наносил бомбовые удары по российским войскам, которые зашли в Волчанск.

11 мая Telegram-канал Aviahub сообщил, что истребитель Су-35 ВКС РФ сбил Су-27 на расстоянии более 100 км. Однако, по данным канала, в этом случае украинский летчик смог успешно катапультироваться и выжил.

Когда Украина начнет применять F-16

1 мая представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что первые истребители F-16 поступят на Украину после Пасхи — то есть после 5 мая. ВВС Украины готовы получать истребители в любом состоянии и готовы заниматься их ремонтом, чтобы поставить в строй. Евлаш признал, что точные сроки поставки неизвестны — «они и ранее неоднократно переносились».

Между тем на 19 мая не поступало сообщений о применении F-16 украинскими силами. Более того, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил, что «появление первых F-16 не сыграет ключевой роли» в конфликте и Киеву нужно «120–130 современных самолетов» до того, как начинать новое контрнаступление.

Точная дата поступления первых западных истребителей для ВСУ остается неясной: британское издание Evening Standard со ссылкой на «высокопоставленный военный источник» сообщило, что F-16 прибудут «через несколько недель, в июне-июле».