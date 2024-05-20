В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта министерства цифровой трансформации Украины. Согласно ее данным, ракетная опасность объявлена в Киеве, Киевской области, Черкасской области и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу в Харьковской области отменили спустя рекордные 18 часов и одну минуту. Сирены воздушной тревоги начали звучать в субботу в 08:29 мск и затихли в воскресенье в 02:30 мск. Однако вскоре сигнал снова зазвучал. До этого самая продолжительная с начала специальной военной операции воздушная тревога была зафиксирована в Харьковской области 17 мая.

Тогда она длилась 16 часов 33 минуты. Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.